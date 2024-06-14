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- 最終値下げ！煎茶道具 錫製 毛彫細密草花細工 茶托 五枚揃 中国古玩 唐物
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商品詳細
こちら、最終値下げとなります。18.400円→17.900円→15.000円祖母の自宅にてしまわれていました。古錫の茶托です。経年保管による小傷や汚れがございます。自宅保管、経年劣化をご理解頂ける方に^_^・サイズ横14.5cm縦9cm高さ直径3.5cmコメント無し購入okです。装飾···その他種類···茶道具主な素材···錫周聚源造
http://narcologia.ru/goods/tenet602463.html
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