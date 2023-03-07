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キューピー人形　特大　非売品　激レア　天使の羽根付き‼️
商品番号 S71334484325
商品名

キューピー人形　特大　非売品　激レア　天使の羽根付き‼️
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年以上前にプレゼントとして(非売品との事)頂きました。(レトロ)天使の羽付きです❗️サイズ　54.5㎝！　⭐︎まつ毛が長くとてもかわいい顔をしています(^o^)。服(手作り？)は綺麗な状態ではないので、御希望があればお付け致します。長期間クローゼットに眠っていた物で、中古品であるという事を御理解いただける方、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/encourage215072.html
http://narcologia.ru/goods/ordering142979.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate496748.html
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