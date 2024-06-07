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アウロス　バロックフルート　トラヴェルソ　モダンピッチ
商品番号 K47203139991
商品名

アウロス　バロックフルート　トラヴェルソ　モダンピッチ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アウロス社製　モダンピッチのバロックフルート樹脂製で取り扱いが簡便モダンピッチで現代楽器との合奏も容易非常に使い勝手良い楽器ですハードケース付き種類···フルート
http://narcologia.ru/goods/enquire343089.html
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