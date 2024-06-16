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商品詳細
長谷川仂 はせがわ つとむ 日展会員 光風会名誉会員 水彩画 【ヴェニスの騎馬像】 色紙絵画の種類···水彩画形式···色紙主題···風景・海景主な画材···水彩絵の具
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長谷川 仂 ｜ 一般社団法人 光風会
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日展会員 光風会会員 長谷川仂 水彩画 色紙 絵画 - 絵画/タペストリ
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