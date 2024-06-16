  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
商品番号 I15143462068
商品名

土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,073 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

⚠️お客様へお願い⚠️商品状態を必ずご確認ください使用していたものですので、見落とした傷や汚れなどがあるかもしれません中古品ですので、付属品が足りないなどはわかりません購入前に事前にお調べください業者ではないので、細かい専門的なチェックはしてません音響・映像・照明機器などは簡易動作チェックのみで測定など厳密なチェックは行なっておりません領収書・請求書の発行は行なっておりません中古品になりますので、動作を100％保証するものではありません輸送中の振動で傷などが生じることもあります新品,美品品質をお求めになる方はご遠慮ください何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願い致します⚠️トラブル防止の為,説明欄\u0026写真2枚目を必ずご覧ください⚠️　【商品説明】32WのRGBW4in1LEDを搭載した、LEDムーンフラワーエフェクト。フォグマシンを併用することで、シャープな光が円錐状に広がり、鮮やかに空間を色付けします。クラブ、ダンスフロア、カラオケなどの照明演出におすすめです。■ムーンフラワーエフェクト■DMX512対応■4DMXチャンネル■サウンドアクティブモード■マスター/スレーブモード■15色プリセットカラー■照射角度：65度■ストロボ、パルスエフェクト■消費電力：64W■電源：100V　50/60Hz■寸法：312x198x279mm■重量：4ｋｇ【商品状態やその他】・動作確認済み・緑と白が出力されません・詳しくは写真にてご確認ください【付属品】・本体・電源ケーブル・写真にあるものが全てです。ご了承ください。検索タグ:照明音響映像pasr業務用イベント
http://narcologia.ru/goods/protein822634.html
http://narcologia.ru/goods/calling307750.html
http://narcologia.ru/goods/ordering902779.html
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
QUAD PHASE HP　ムーンフラワーエフェクト
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP 4 In 1 LED RGBW Razor Sharp Lighting FX ...
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
ADJ Quad Phase HP Moonflower – DJ Supplies Sound and Lighting Ltd
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
QUAD PHASE HP　ムーンフラワーエフェクト
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP 大手通販 atddetailing.comネット通販
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
ADJ Quad Phase HP RGBW LED Moonflower Club DJ Light - Phantom ...
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】 - レコーディング/PA機器
土日限定特価❗️AMERICAN DJ QUAD PHASE HP【照明】
American DJ Quad Phase HP Quad-color LED Moonflower Effect Light ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru