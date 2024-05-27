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★エラープリント★ベアブリック100%★ディズニーハロウィンモンスタードナルド★
商品番号 I39535194891
商品名

★エラープリント★ベアブリック100%★ディズニーハロウィンモンスタードナルド★
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,491 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★質問・購入手続き前にこちらのプロフ文をお読みください。こちらは本来胸元にコウモリ柄が付いているはずなのに、印字がされていないプリントミス品です。当初から足のプリント部分がかすれていました。未使用品ですが、箱を開ける際にフタ部分に小さな破れ箇所が出来てしまいました。ご理解頂ける方のみお願いします。
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