安達勇人グッズセット

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去年の限定グッズですべて非売品で入手不可のグッズです。バラ売りは基本考えておりませんがどうしてもの場合はご相談ください。素人保管につきご理解頂ける方はご検討ください。グッズ内容※A4サイズ直筆サイン入りフレーム付き写真※大判バスタオル（未開封に付きサイズは不明です。）他の色、柄ですが5,500円で販売されていました。※目覚まし時計（未開封未使用）ご本人音声なし※エコバッグ（ファッションを購入した際のノベルティに付き、縫製等が切りっぱなし等雑に感じるかもしれませんがご了承頂いた上、ご購入下さい。）宅急便にて発送の為、お値引きはご遠慮ください。