ibanez Premium RG1121PB-CIF 新品価格高騰中！

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本年3月初旬に購入しました。似たような音色が出るモデルが手元にあり、別のモデルが欲しくなったため出品に至りました。細めのネックに大きめのフレットで、未だ初心者の私にはとても弾きやすいモデルでした。専用クリーナーでフレットやボディ、指板を清掃した際、エリクサー弦新品に張り替えたので、すぐにお使いいただけます。付属品は、ソフトケース、説明書、工具で、スタンドは付きません。約半年の使用なので金属パーツなども特に気になる点はありません。やや傷や汚れありとしたのは表面は傷等見当たりませんが、裏面ほか特に写真4の向かって左側面（ケーブル側でない方）に小さな打痕が数カ所あり、また、ソフトケースのストラップにシワができているという点です。いずれも気になる程目立つものではないと思います。約半年の使用で、フレットの減りも目立ちませんしネックの反りも感じず、また、スイッチ類の作動も正常で、問題なく演奏できます。現在このカラーは某大手通販サイトでは新品が25万円を超えるなどかなり高騰していますので、使用期間の短い中古をお探しの方、いかがでしょうか？本体をクッション材で巻き、ソフトケースに入れて元の箱に入れて発送いたします。PremiumRG1121PB-CIFIbanez定価：¥180000#Ibanez#PremiumRG1121PB_CIFシリーズ···Ibanezアクセサリー・パーツ···エレキギター弦