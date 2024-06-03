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OYAIDE Force‘77G 楽器用シールドケーブル LS 2本
商品番号 P96349712748
商品名

OYAIDE Force‘77G 楽器用シールドケーブル LS 2本
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音の立ち上がりに定評のある生産完了モデル。長さがそれぞれ1.5m、1.4mの特注品です。プラグは両方ともL字型/ストレート型。エフェクター類を挟んでのレコーディング環境に最適です。出音確認済。断線やノイズの発生はございません。外観につきましては、いずれもプラグ部分に細かい傷はございますが、概ね良品の類かと思われます。※以上はあくまで個人の見解に拠るものです。ご購入の際には必ずすべての写真をよくご確認頂き、中古品としての出品であることをご理解頂いた上で、サポート・保証面を含め新品に準ずる品質をお求めの方はご購入をお控えください。また、併せてPR文も必ずご確認の上、説明文や写真だけではご不明な点がございましたら必ず事前にご質問ください。こちらはネコポスでの発送を予定しております。#ギターシールド#エレキギター#エレキベース#oyaide#オヤイデ電気#neo#ecstasycable
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