LK211 光ナビゲーションキーボード　CASIO LK211

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ご覧頂きありがとうございます＾＾子供が小さい頃に弾いていましたが、成長し弾かなくなったので出品します。購入し、数年は経っています。色褪せがあったり、小さな傷等あります。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。マイクは撮影の為、袋から出していますが、未使用品になります⭐︎楽譜も新品です。動作確認済みです。説明書や、一緒にセットでついていた楽譜もそのままお付け致します＾＾※発送は専用箱にそのまま収納し、専用箱にはプチプチで包んで発送致します＾＾専用箱は、使用感ありです。ご了承くださいませ。CASIOLK211カシオ計算機定価：¥38000