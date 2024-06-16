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☆木彫り 仏像 一点物 手彫り 置物 縁起物
商品番号 L76132882751
商品名

☆木彫り 仏像 一点物 手彫り 置物 縁起物
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆☆ご購入前に、プロフィールを一読していただけると嬉しいです☆☆☆木彫り仏像一点物手彫り置物縁起物主題...仏像・神像素材...木彫父が何年も前に趣味で手彫りしました、実家に眠っていた古い置物です。手作りなので、同じものは他にはありません。がたつき、ヒビ、汚れ、長年保管していたため埃っぽさあります。古い作品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。※質問等ありましたらご購入前にお願い致します。最後までご覧いただき、ありがとうございました(^-^)#木彫り仏像#木彫り置物#木彫りインテリア#彫刻#手彫り#手作り#ハンドメイド#縁起物
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