ひかるコイキング 25th PSA10

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商品詳細
ひかるコイキング25thPSA10になります。PSA品でもでもキズ、凹み、ホロかけ、白欠け等ある場合がございますのでPSA10の状態で満足して頂ける方のみご購入をお願いします。ノークレームノーリターンになります。即購入可能です。購入前にプロフィールをご確認下さい。折れ防止、防水対策をしてお送り致します。
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