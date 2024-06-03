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女の子　パステル画
商品番号 K25278585733
商品名

女の子　パステル画
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,376 円
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商品詳細

パステル画　少女　.額縁入り主な画材...パステル額縁入り　約　横40.5cm縦48cm宜しくお願いします。　　　　　　　　　フランス芸術協会会員
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