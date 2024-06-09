レイジングサーフ　シュリンク付き　24時間以内発送

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフ新品未開封 シュリンク付き 1box三洋堂当選品になります^^あまりに神経質な方のご購入はお控えください。#ポケカ#シュリンク#box#未開封#レイジングサーフボックスパックシングル···ボックス(box)
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