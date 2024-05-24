井上和 ✨ ビビットパーカー ＋ チュニック 生写真 6種 フルコンプ ...

ご覧いただきありがとうございます。こちらは、乃木坂46生写真『ビビットパーカー2023May-Ⅲ』『チュニック2023May-Ⅳ』6種コンプです。※生写真はトレードによる物も含まれる場合がありますのでスレや歪み等が気になる方はご購入をお控えください。#つぅちゃん乃木坂46↑こちらで出品中の物とおまとめで値引き可能ですので事前にお知らせください。【ご購入について】即購入可能です。【ご入金について】購入後、3日以内によろしくお願いいたします。【発送について】生写真はスリーブ＋硬質ケースに入れて、ゆうパケットにて発送いたします。【注意】あくまでも素人保管のため、多少の擦れや汚れが気になる方はご購入をお控えください。出品は不慣れではございますが、しっかりお取引させていただきますのでよろしくお願いいたします。乃木坂46生写真コンプ



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