TASCAM DR-40X リニアPCMレコーダー　USBオーディオL/F

2020年に購入して数回、室内で使用しました。本体は取説や元箱ありますが、付属していた乾電池は有りません。液晶の保護シートは剥がしてません。背面の電池ボックスの蓋の近くにあるゴム足が一部欠けています。他は全体的に目立つ傷などないと思います。ウインドウシールド、ACアダプタ、リモコン（TASCAMRC-10）、ケースが付属します。詳細はこちらメーカーサイトをご覧ください。https://tascam.jp/jp/product/dr-40x/featureDR-40XTASCAM#TASCAM#DR_40X



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