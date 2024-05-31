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マクフェス アクスタ フレイア 美雲 カナメ マキナ レイナ アクリルスタンド
商品番号 E43127987181
商品名

マクフェス アクスタ フレイア 美雲 カナメ マキナ レイナ アクリルスタンド
ブランド名 マクロス
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袋＋ダンボールでの補強＋封筒簡易梱包マクロスマクフェスアクリルスタンドワルキューレセットマクロスデルタバラ売り不可値下げ不可※初期傷、微細な傷、袋の状態まで過度に気になさる方は購入をお控え下さい。40周年マクロスマクロスΔマクロスデルタマクロスFフレイア美雲カナメレイナマキナワルキューレマクフェス超時空フェスティバル
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