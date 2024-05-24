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シルクスクリーン リトグラフ 版画 シャガ−ル
商品番号 F60345787368
商品名

シルクスクリーン リトグラフ 版画 シャガ−ル
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥♥シルクスクリーン♥リトグラフ♥版画♥シャガ−ル♥《青い馬と恋人達》デリエール·ル·ミロワールギャラリーマグ工房制作♥１９８２年のリトグラフ額縁は、ブロンズ調ほんの少し擦れあり♥リトグラフとマットは未使用の物です。ガラスもプラに変更致しましたサイズ額640mmx490mmマット内365mmx265mm
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