BEHRINGER/べリンガー X-TOUCH MINI USBコントローラー

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商品詳細
1度だけPCに接続しただけです。USBバスパワーで駆動するコンパクトなUSBコントローラー◆特長◆・DAW、楽器、エフェクト、照明などを自由に制御するコンパクトなUSBリモートコントローラー。・MackieControlプロトコルに対応し、互換性のある音楽制作ソフトウェアと統合システムを構築可能。・高い耐久性を誇る60mmマスターフェーダー。・デュアルレイヤーで構成し、DAW側と楽器制御側など、2系統の制御を切り替えながら運用可能。・制御項目は予めプリセットされているため、接続後、すぐに運用が可能。・behringer.comにて、操作性の高い無料の編集ソフトをダウンロード可能。・任意に設定したパラメーターを迅速に調整可能な8系統LEDカラー付のロータリーエンコーダー。・主要な機能に素早いアクセスを実現する16個の自照式スイッチを搭載。・USB/MIDIインターフェースを内蔵し、複雑な設定やドライバーの必要なくPC、MIDI機器との接続が可能。・USBバスパワーで駆動。◆仕様◆◆USB/MIDIコントローラー・ローターリー・エンコーダー：8・ボタンパッド：16・フェーダー：1(60mm)・USB：USB2.0、ミニB型・電源：USB バスパワー5V・寸法(W×H×D):325×47×102mm・質量：0.5kg#MIDIコントローラー
http://narcologia.ru/goods/interconnect49870.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect754470.html
http://narcologia.ru/goods/Persia880988.html
ベリンガー USBコントローラー X-TOUCH MINI
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BEHRINGER（ベリンガー）USBコントローラー X-TOUCH MINI
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