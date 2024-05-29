ポケモンカード　タイムゲイザー　box

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商品詳細
ポケモンカード タイムゲイザーBOX新品シュリンク付き注…こちらはゲームセンターでの取得品になります。 シュリンクは付いていますが、再シュリンクかどうか の判断は私自身出来かねますので、ご理解の上ご購入 下さい。また、その際の返品も出来かねます。箱の状態やシュリンク状態の詳しいお写真が見たい方はコメント下されば追加します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/peroration72715.html
http://narcologia.ru/goods/pompous736523.html
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