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ポケモンカード　タイムゲイザー　Box
商品番号 I76027451883
商品名

ポケモンカード　タイムゲイザー　Box
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　タイムゲイザーBOX新品シュリンク付き注…こちらはゲームセンターでの取得品になります。　　シュリンクは付いていますが、再シュリンクかどうか　　の判断は私自身出来かねますので、ご理解の上ご購入　　下さい。また、その際の返品も出来かねます。箱の状態やシュリンク状態の詳しいお写真が見たい方はコメント下されば追加します。よろしくお願いします。
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