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- 信楽焼 小山富士夫(古山子) 茶碗 裏千家十五代鵬雲斎極め箱 M R5225
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商品詳細
大きさ 高さ約８cm 幅約１１．７cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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