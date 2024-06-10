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信楽焼　小山富士夫(古山子)　茶碗　裏千家十五代鵬雲斎極め箱　M　R5225
商品番号 X22509249014
商品名

信楽焼　小山富士夫(古山子)　茶碗　裏千家十五代鵬雲斎極め箱　M　R5225
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 19,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８cm　幅約１１．７cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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信楽焼　小山富士夫(古山子)　茶碗　裏千家十五代鵬雲斎極め箱　M　R5225
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