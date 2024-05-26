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フィギュア　CORINTHIAN PRO STARS OFFICIAL
商品番号 A85887004573
商品名

フィギュア　CORINTHIAN PRO STARS OFFICIAL
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

選手　ハジ　国　　ルーマニア左　ユニホーム　ブレシア・カルチヨ(イタリア)CORINTHIANPROSTARSOFFICIALRESELLER右　ユニホーム　バルセロナ(スペイン)CORINTHIANPROSTARSWORLDCLUBLEGENDS未開封ですが、パッゲージの色褪せ、黄ばみ、汚れ等があります。購入から、自宅保管していたので、ご了承、ご理解お願いします。
http://narcologia.ru/goods/waveform709217.html
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