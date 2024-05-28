ポケモンカード ギラティナVstar UR 美品

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商品詳細
パック開封後にすぐにハードスリーブに入れ硬化ケースにも入れました。白かけホロ抜け横線等は一切ございません。PSA鑑定用にもどうぞ！発送の際はスリーブ、硬化ケース、OPP袋入れクッション付き封筒で発送させて頂きます！宜しくお願いいたしますm(__)m⚠︎写真撮影時のみ、スリーブから外しておりますのでご了承ください。#ポケモンカード#ギラティナ
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