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なにわ男子 長尾謙杜 少年たち 公式写真 グッズ
商品番号 E82198749621
商品名

なにわ男子 長尾謙杜 少年たち 公式写真 グッズ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···なにわ男子グッズ種類···生写真なにわ男子の公式写真セットになります2019の少年たちフォトセ10枚とカウコン真四角フォト含む全部で150〜200枚程度の公式写真セットです。Jr時代からデビュー後(サチアレ)辺りまでの写真です。初心Loveは集合、長尾謙杜個人全て揃ってると思われます。スリーブとアルバムに入れて保存しています。アルバムごとの発送になります
http://narcologia.ru/goods/response187842.html
http://narcologia.ru/goods/message559827.html
http://narcologia.ru/goods/freshman959656.html

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