ポケモンカード　 レイジングサーフ　1BOX　シュリンク付き　未開封

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商品詳細
ポケモンカード レイジングサーフ 1BOXシュリンク付きポケモンセンターオンラインで当選したものです。当たりましたが今弾欲しいカードがないのでお譲りします。再シュリンクやサーチ等でないのは過去の取引評価から安心して頂けると思います。ご購入から、ダンボール未開封箱の状態にて、本日中に発送いたします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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