(値下げ　レア品)ルフトハンザカーゴ販促品MD-11F模型

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✴︎お盆期間中値下げです！スケール···1/201カラー···ホワイトルフトハンザ航空が販促品として航空代理店に提供していた模型です。未開封品を出品します。組み立ててあるのは自分用に開封したもので今回出品するモノの同型品です。一般向けにはまず出回らない貴重なものになります