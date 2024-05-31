仮面ライダーギーツチョコキャンペーン当選品

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仮面ライダーギーツチョコキャンペーン当選品です(*^^*)新品未使用品ですが中身の確認と撮影の為の開封をしました。画像の物が全てになります。しっかりとしたケースに入っています(*'ᵕ')~☆DXハンマーレイズバックル(ゴールドメッキ）DXアローレイズバックル(シルバーメッキ）…らしいです。配達中の破損等対応出来ませんのでよろしくお願いいたします(,,--,,)。届いた箱で発送予定です⸜(ˊᗜˋ)⸝⚠️他のサイトでの出品も予定していますので予告無く削除する場合が有ります٩(ᐛ)و