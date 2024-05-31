YAMAHA AW1600 MTR マルチトラックレコーダー

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商品詳細
出品にあたり買取店にて査定→動作チェックOKです。写真7:赤丸の縦フェーダーのツマミのみ後付けでやや外れやすいです。出品にあたりオークションで互換性のツマミを購入して取り付けています。使用にあたり取扱説明書は写真6のようにヤマハのホームページからダウンロードお願いします。プチプチに包んでダンボールに入れて発送いたします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure343467.html
http://narcologia.ru/goods/slide949787.html
http://narcologia.ru/goods/mythic761935.html
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