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禮市　仏画　掛け軸
商品番号 O70435919245
商品名

禮市　仏画　掛け軸
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは古いものになりますので、シミや汚れ、切れなどございますのでお写真にて確認していただけたらとおもいますm(__)m(*^-^)なんともいえないデザインが魅力的な一本です☆サイズ縦139約cm×幅約51.3cm
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