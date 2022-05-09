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- 1137 平戸焼 十三代 嘉助窯 横石嘉助 白磁 七宝透 杓立 未使用
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商品詳細
平戸焼 十三代 嘉助窯 横石嘉助 白磁 七宝透 杓立 状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品です箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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