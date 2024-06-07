人間国宝 釜師 高橋敬典作 阿弥陀釜 銅蓋 共箱 栞 茶道具

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ご覧いただきありがとうございます。人間国宝 高橋敬典作阿弥陀釜 共箱胴径 約22㎝口径 約12.5㎝高さ 約22㎝多少の傷、汚れ、錆がありますが、使用には問題ないと思います。共箱に収め、丁寧に梱包して送らせていただきます。自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願い致します。#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ釜 大西釜 美術品 工芸品