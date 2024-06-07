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人間国宝 釜師 高橋敬典作 阿弥陀釜 銅蓋 共箱 栞 茶道具
商品番号 J91383000371
商品名

人間国宝 釜師 高橋敬典作 阿弥陀釜 銅蓋 共箱 栞 茶道具
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。人間国宝　高橋敬典作阿弥陀釜　共箱胴径　約22㎝口径　約12.5㎝高さ　約22㎝多少の傷、汚れ、錆がありますが、使用には問題ないと思います。共箱に収め、丁寧に梱包して送らせていただきます。自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願い致します。#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ釜　大西釜　美術品　工芸品
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