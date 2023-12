The BONEZ Vintage Tee #2

TheBONEZVintageTee#2MサイズC.C.STourで好評だったVintageTeeの第二弾が登場。ウォッシュ加工を掛けて古着の風合いに仕上げたTheBONEZらしい洗練させたデザインとなっている。ツアーで並ばないと買えない1番人気のTシャツでした。いつも即完売していました。通販でも販売されないのでもう手に入りません。探していた方はどうぞ!試着のみで汚れ傷なく美品です。



