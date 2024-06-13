FDA エンブラエル ERJ-170 フジドリームエアラインズ 2号機

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商品詳細
フジドリームエアラインズのエンブラエル170、ライトブルーの2号機です☆JCWings製、1/400スケールです。未使用品ですが、箱に多少のスレなどがありますので、ご了承ください。--------------FDAERJ-170JA02FJ1/400JCWings--------------FUJIDREAMAIRLINES
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FDA - Fuji Dream Airlines Co.,Ltd. - FDA フジドリームエアラインズ ...
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