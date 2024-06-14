1981年のリリース以来、SD-1SUPEROverDriveは、ジャンルを問わず、あらゆるギタリストのマスターピースとして君臨し続けています。1977年に初代BOSSコンパクト・ペダルとして登場したOD-1OverDriveの革新的な非対称クリッピング回路を継承したSD-1は、今も尚、その音楽的でマイルドなドライブ・サウンドによりギタリストの感性を刺激し続けています。通電・動作確認済み。本体のみ。素人保管品のため、神経質な方はご遠慮ください。15年以上前のものです。プチプチで巻き防水し、ゆうパケットプラスの箱で発送します。#BOSS#BossSD_1



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