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- 【優勝構築】デカヌチャンex・こくばバドレックス 構築済みデッキ ポケモンカード
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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます♪構築済デッキ 計60枚ギラティナVSTAR3ギラティナV3ジュペッタex1ジュペッタ2カゲボウズ3ヤミラミ1ウッウ1かがやくゲッコウガ1ドラピオンV1ネオラントV1ハイパーボール4霧の水晶4ネストボール2ミラージュゲート4ポケモンいれかえ2あなぬけのヒモ1ポケギア2ロストスイーパー1アクロマの実験4ボスの指令2ツツジ1クララ1頂きへの雪道2Vガードエネルギー2基本超エネルギー4基本草エネルギー4基本水エネルギー31枚1枚透明のスリーブに入れた状態で、折れ濡れ対策しメルカリ便にて発送させて頂きます(o^^o)カードの状態は美品ですが、一律プレイ用でお願いします♪表示してあるレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合もありますが、大会等のプレイに支障はないのでご安心ください！・神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。・すり替え・トラブル防止の為、返品・返金はご遠慮ください。お気軽にコメントください(o^^o)ギラティナロストジュペッタポケカポケモンカードデッキ構築済みデッキデッキ初心者オススメまとめ売りセットデカヌチャンexこくばバドレックス環境優勝種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···ポケットモンスターカードゲーム
http://narcologia.ru/goods/enquire238089.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate16548.html
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