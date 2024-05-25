第五人格コミケ◎探鉱者セット

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商品詳細
コミックマーケット コミケ第五人格 identitiy5モデルシリーズ サマーダイブ！探鉱者 ノートン・アクリルスタンド(未開封)・トレーディングアクリルキーホルダー ・購入特典写真のもの6点ですトレーディング商品は中身を確認し同じ袋に戻しました傷等は見当たりませんが神経質な方は購入を控えてください出品から3日以内は即購入可、それ以降は在庫確認をコメントからお願いいたしますカード類は両面補強、アクリルはプチプチ2巻しまとめて水濡れ防止を致しますよろしくお願いいたします
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