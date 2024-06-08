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進撃の巨人 リヴァイ フィギュア 2点セット
商品番号 N63950508917
商品名

進撃の巨人 リヴァイ フィギュア 2点セット
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

進撃の巨人リヴァイフィギュアmensHdgetechnicalstatueノーマルとDX版の2点セットでのお譲りです。お譲りはお写真のフィギュア2点のみになります。DX版のスーツに傷がございます。飾っていたお品物ですので、御理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。即購入可能です。プロフィールの一読をお願いいたします。
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