進撃の巨人 リヴァイ フィギュア 2点セット

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商品詳細
進撃の巨人リヴァイフィギュアmensHdgetechnicalstatueノーマルとDX版の2点セットでのお譲りです。お譲りはお写真のフィギュア2点のみになります。DX版のスーツに傷がございます。飾っていたお品物ですので、御理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。即購入可能です。プロフィールの一読をお願いいたします。
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