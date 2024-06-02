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【PSA10】カメックスex SR 151
商品番号 C75141630428
商品名

【PSA10】カメックスex SR 151
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますこちらは151カメックスexSRのPSA10になります私の方でPSAへ直送で鑑定に提出しておりますのでワンオーナー品となります鑑定から返却後、直ぐにケースごとスリーブに入れてありますので、ケースの擦り傷も最小かと思います写真の商品を梱包した上でそのまま発送させて頂きますPSA鑑定品のグレード(1~10)はPSA社の基準になりますので、PSA社が10と評価している場合でもカード本体には基準内の傷がある可能性がありますことをご了承ください値段交渉は検討させて頂きますが、希望額を必ずご提示くださいポケモンカードポケカPSA鑑定品PSA10Pokemon
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