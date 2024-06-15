Ｇ９０９　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『花開萬国春』　肉筆　『真作』　茶掛　一行書

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Ｚ２３９ 掛軸 大徳寺 後藤瑞巌 『色紙 照古鏜今』 木箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｚ２３９ 掛軸 大徳寺 後藤瑞巌 『色紙 照古鏜今』 木箱 『真作』 肉筆 ...

総丈 約 175cm×29cm本紙 約 98cm×27cmこちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。