フォトジェニック レスポールモデル ジャンク品

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旧ロゴなので良く言われている様に造り自体は大変良いと感じます。メルカリにて購入しましたが他に欲しいギターがあるので少しでもその足しにしたいので出品します。ジャンク理由は分かりづらいかと思いますがヒビの箇所を何枚か撮っています。ネックのジョイント付近とペグ付近に２ヶ所不具合(ヒビ？)あり。前オーナーの言葉をある程度お借りしますが、「譲り受けた時からの状態で専門店の修復か修正かどうか分からない」との事です。個人的感想ですが、ネックのヒビ？は致命的だと思いながらも購入はしましたが、通常使用に際してはなんら問題もなく普通にまだまだ使える1本かと思います。見た目も金属部に若干くすみ等が見られるくらいです。動作確認済みですので各部品取り、またカスタムとしての練習材料で活用されても十分に元は取れると思います。スイッチ各ノブ類も正常に機能しています。音の印象は歪ませた音も荒々しいですが個人的にはクリーントーンが良い感じかと。色はブラックです。こんな状態のギターですけれども、全然大丈夫と言う方いらっしゃればノークレームノーリターンでお願いいたします。最終値下げです！画像が全てになりますので写真でご判断頂きたいと思います。殆ど送料と梱包手間に消える価格です。宜しくお願いいたします。プチプチで巻いてリサイクル段ボール箱にて発送予定です。最後になりますが近い内こちらの都合で着払いに変更するつもりです。10月中頃までは送料込みでいけると思います。購入を希望されてる方は着払い前が良いかと。