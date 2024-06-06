ESP SNAPPER-AL Black

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商品詳細
ESPSNAPPER-ALBlackになります。ライブでの使用をしていたため、ボディバックにいくつか傷があります。スペックはオリジナルのままです。現状では裏パネのカバーは外していますが、ご希望であれば装着させて頂きます。ESPのギグバッグに入れて発送させて頂きます。SPECBODY:Alder(Thickness45mm)NECK:HardMaple(CTSystemHead)GRIPSHAPE:SlimUFINGERBOARD:HonduranRosewoodRADIUS:Compound(240-305R)SCALE:648mmNUT:UnbleachedBone(42mm)INLAY:(Top)MOPDot,(Side)LuminlaySGM-23FRET:JESCARFW55090-NS,22fretsCONSTRUCTION:Bolt-on(T-5UltimateAccess)TUNER:GOTOHSG360-07MG-TBRIDGE:ESPFLICKER-IIIw/TremoloToneSpringType2x5PICKUPS:(Neck)SeymourDuncanSTK-S7,(Middle)SeymourDuncanSTK-S7,(Bridge)SeymourDuncanTB-16PARTSCOLOR:ChromeCONTROLS:MasterVolume,MasterTone(CAP.SelectSW),5-WayLeverPUSelector,MixVariationSwitchタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···ESPボディタイプ···ソリッド
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