新品ケーナ　ペルー調達　G菅

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商品詳細
新品ケーナです。ペルーより調達しました。初心者から中級者の方におすすめです。自然の竹で制作されていますので元々の竹の小さい傷がある場合があります。長さ39cm内径1.8cm外径2.5cm運指表をお付けします。当方プロミュージシャンですカルマンタで検索してみてください#カルマンタ#ケーナ
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