土佐古代塗　銘々皿　5枚　ナカオ漆器　黒 　朱　木製

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⭐m(__)mお値引きはご容赦下さいm(__)m⭐高知県伝統的特産品指定の土佐古代塗の 銘々皿 5枚です。未使用 自宅保管品です。はじめから中央朱色の文字の周りに少し朱の滲みのようなものがあります。最後2枚の画像でご確認ください。土佐古代塗の特徴の塗面の「ザラ地」によって指紋や傷がつきにくく、非常に丈夫で、日常気軽にお使いいただけます。又、この特徴により漆器にありがちなお手入れが大変という思いをすることなく、湿した布巾で軽く拭くだけで手軽に片づけることができます。未使用ですので良い状態ですが、自宅保管品をご理解いただける方のご購入をお願いいたします。■実寸 直径約13.5cm 高さ約1.8cm ■重量 約55g（1枚） カラー...ブラック種類...その他