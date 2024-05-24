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赤田 美砂緒【夜のはじまり】希少画集画、状態良好、新品高級額装付、日本画
商品番号 T41826152623
商品名

赤田 美砂緒【夜のはじまり】希少画集画、状態良好、新品高級額装付、日本画
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 14,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者：赤田美砂緒作品名：【夜のはじまり】(NGN98-９)希少な画集の一部・一頁を額装いたしました。絵画部分のコンディションは非常に良好です。絵画部分のサイズは、約17.5㎝×17.5㎝です。新品額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは約35.0㎝×29.0㎝、黒のマット（マットはアイボリーホワイトに変更可能、メッセージにてご連絡ください）、アクリルガラス付です。iaf専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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