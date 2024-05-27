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YAMAHA AG03MK2 ホワイト
商品番号 H31123334212
商品名

YAMAHA AG03MK2 ホワイト
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年1月に定価の18,700円で購入したものになります。USBマイクへ買い替えたためしばらく使用機会がなく、数回しか使用しておらず大変もったいないのですが出品することにしました。状態もよく美品です。お探しの方いらっしゃいましたらぜひ。箱の上からプチプチで梱包しての発送を予定しています＾＾・通電確認済み・箱あり(ちいさなへこみ有)・付属品あり(USBAtoUSBCケーブル、各説明書)種類...ミキサー
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