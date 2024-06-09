宝塚 舞台写真 TCA PRESS フライヤー など まとめ売り

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・舞台写真8枚柚香光、蘭乃はな、水美舞斗・ポストカード1枚柚香光・ポケットスチール柚香光、水美舞斗・TCAPRESS2022年1、6、7、8、10、11(2冊)、12月2023年1(2冊)、2、3(2冊)、4、6、7、8月・フライヤー花組巡礼の年2枚うたかたの恋4枚二人だけの戦場4枚鴛鴦歌合戦4枚月組応天の門3枚フリューゲル3枚雪組ライラック夢路1枚星組17891枚宙組夢現の先に3枚カジノ・ロワイヤル3枚パガド3枚・宝塚友の会限定ポストカード1セットTCAは1冊100円フライヤーは1枚50円 で計算しています。できるだけまとめて売りたいですが、バラ売りも考えておりますのでお気軽にコメントして頂けると嬉しいです！まとめて購入して頂ける場合はお値下げも考えていますのでご検討よろしくお願い致します！！バラ売りの場合⤵折れ防止の為の硬質カードケースをご希望の方は値段が上がります。購入枚数によってケースの数が変わります。ケース1枚150円ケースをご希望の方はコメントでお知らせください。硬質カードケースに入れない場合は封筒に入れ送ります。宝塚宝塚歌劇団柚香光星風まどか水美舞斗永久輝せあ蘭乃はな月城かなと海乃美月彩風咲奈夢白あや朝美絢礼真琴舞空瞳瀬央ゆりあ真風涼帆潤花芹香斗亜春野さくら望海風斗珠城りょう