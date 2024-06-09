掛け軸 藤井松山 清流集魚図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸 藤岡白鷹 松鷹の図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。



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掛け軸 池田陽山 大三元 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。-



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掛け軸藤井松山清流集魚図絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。（佐藤古岫は藤井松山に師事）サイズ（本紙）326×1182ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 藤井松山 松山 清流集魚 山水 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 佐藤古岫 古岫 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#藤井松山#藤井_松山#松山#山水#清流集魚#清流集魚図#佐藤古岫#佐藤_古岫#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景