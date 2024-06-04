Lars Ulrich スネアドラム　メタリカ

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商品詳細
TAMAスネアドラム メタリカ/METALLICAメタリカ ラーズウルリッヒのシグネチャースネア初期型です。裏面に小さな穴と引っかけ傷があります。音には影響無いと思います。重量がかなり重く背中に背負う事が出来るソフトケースを無料で差し上げます。よろしくお願いします。TAMAタマLarsUlrichラーズウルリッヒ(METALLICA)シグネチャースネアドラム
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