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Lars Ulrich スネアドラム　メタリカ
商品番号 W49055746221
商品名

Lars Ulrich スネアドラム　メタリカ
ブランド名 タマ
特別価格 税込 21,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAMAスネアドラム　メタリカ/METALLICAメタリカ　ラーズウルリッヒのシグネチャースネア初期型です。裏面に小さな穴と引っかけ傷があります。音には影響無いと思います。重量がかなり重く背中に背負う事が出来るソフトケースを無料で差し上げます。よろしくお願いします。TAMAタマLarsUlrichラーズウルリッヒ(METALLICA)シグネチャースネアドラム
http://narcologia.ru/goods/recycling340714.html
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