【超美品】YAMAHA フルート　YFL-412LSE 頭部管一部金メッキ

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★YAMAHAフルート YFL-412LSE楽譜付き！製品の仕様などの詳細は公式ホームページをご覧ください。管体銀製ならではの軽快な吹奏感と重厚な響きが好評の『YFL-412』をベースに、頭部管、リッププレート金メッキ仕上げになっているため、より華やかな響きを加えた仕上がりとなっております。より幅広い演奏表現が可能になったことで、かねてより好評いただいている吹奏楽での演奏の他、アンサンブルやソロでも活躍できるモデルとなっています。 【付属品】○フルート本体○ハードケースとソフトケース○お掃除棒○クロス○タンポシート○レシートや保証書○ジブリ楽譜■頭部管:CYタイプ、銀製、銀メッキ仕上げ、インナー金メッキ仕上げ■リッププレート:銀製、金メッキ仕上げ■胴部管/足部管:銀製、銀メッキ仕上げ■キィ:洋白製、銀メッキ仕上げ■オフセット、カバードキィ■Eメカニズム付き■C足部管■ドローントーンホール輸送事故防止の為コンビニ発送ではなく、ヤマト営業所へ直接持ち込み発送をお約束します。○購入日 2023.09.04（新品で購入）○購入価格 214,500円衝動買いをしてしまい、2回吹いただけです。その際はちゃんと磨き上げなどをしてケースに戻しています。2回ケースから出しただけなので、ぶつけた傷などもありません。手数料と送料がある為、お値下げはできかねます。my楽器が欲しい方いかがでしょうか？！コメントお待ちしております！