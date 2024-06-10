快山窯人間国宝塚本快示本人作青白磁梅花文皿完品極美

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種類···皿・鉢即買いOKです、コメントにすぐお答え出来ない事がありますのでよろしくお願いします出品している商品は私の父母が集めたもの私の集めた物頂き物等素人の保管品にや中古品ですので気になる方はご遠慮ください、タイトル 商品の真贋は確かめておりません画像が全てですのでご自身で確認して求めてください、誠実に対応してまいりますのでよろしくお願い致します、プロフィールをご覧になってください。